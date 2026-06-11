Dev banka açıkladı: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Faiz Yüzde 37'de Sabit Kalacak Beklentisi ve %40 İhtimali

ING Bank, TCMB'nin bu toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor. Bankanın analizine göre; kredi büyümesi sınırlarının düşürülmesiyle atılan makroihtiyati sıkılaştırma adımları ve bireysel döviz talebinin sınırlı kalması, faizlerin sabit tutulması için uygun bir zemin yaratıyor.

Ancak raporda dikkat çeken bir "açık kapı" da bulunuyor. ING, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın son jeopolitik krizler öncesinde yaptığı "Sıkı para politikası duruşu öngörülenden daha uzun süre korunacak ve tüm seçenekler masada" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak, bankanın esnekliğini korumak istediğini vurguladı. Rapora göre; iç siyasi gelişmelerin veya jeopolitik belirsizliklerin artması durumunda TCMB, daha temkinli bir duruş sergileyerek politika faizini mevcut efektif fonlama maliyeti olan yüzde 40 seviyesine de yükseltebilir.