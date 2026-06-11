Dev banka açıkladı: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Hollanda merkezli ING Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasını beklediğini duyurdu. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını koruyacağı vurgulanırken, yıl sonu Dolar/TL kuru tahmini ise 53,00 olarak açıklandı.
ING Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısına ve Türkiye ekonomisinin genel görünümüne dair kritik beklentilerini açıkladı. Yayımlanan son raporda, faiz kararlarından döviz kurlarına kadar piyasalara yön verecek çarpıcı tahminler yer aldı.
Faiz Yüzde 37'de Sabit Kalacak Beklentisi ve %40 İhtimali
ING Bank, TCMB'nin bu toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor. Bankanın analizine göre; kredi büyümesi sınırlarının düşürülmesiyle atılan makroihtiyati sıkılaştırma adımları ve bireysel döviz talebinin sınırlı kalması, faizlerin sabit tutulması için uygun bir zemin yaratıyor.
Ancak raporda dikkat çeken bir "açık kapı" da bulunuyor. ING, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın son jeopolitik krizler öncesinde yaptığı "Sıkı para politikası duruşu öngörülenden daha uzun süre korunacak ve tüm seçenekler masada" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak, bankanın esnekliğini korumak istediğini vurguladı. Rapora göre; iç siyasi gelişmelerin veya jeopolitik belirsizliklerin artması durumunda TCMB, daha temkinli bir duruş sergileyerek politika faizini mevcut efektif fonlama maliyeti olan yüzde 40 seviyesine de yükseltebilir.
Yıl Sonu Dolar/TL Tahmini
Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ING, mayıs ayında Türk Lirası üzerinde oluşan baskının piyasalar tarafından hızlıca atlatıldığını belirtti. TCMB'nin dolar/TL kurunu büyük ölçüde istikrarlı tuttuğunun altı çizilirken, döviz rezervlerinde yaşanan yaklaşık 8 milyar dolarlık düşüşün, geçmiş krizlere kıyasla çok daha sınırlı ve yönetilebilir bir maliyet olduğu ifade edildi.
ING Bank, yıl sonunda dolar/TL kurunun 53,00 seviyesinde olmasını bekliyor.
Mevcut Kur Rejimi Korunacak, En Büyük Risk Cari Açık
Zorlu dezenflasyon sürecine rağmen TCMB'nin döviz kurunu istikrarlı tutma çabalarının mevcut kur rejiminin devam edeceğini gösterdiğini belirten ING, Türk Lirası'nın gelişmekte olan piyasalar arasında popüler bir "carry trade" aracı olmaya devam edeceğini vurguladı.