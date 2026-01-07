Dev banka açıkladı! Geçen yılın şampiyonu gümüş için yeni tahmin

Geçen yıl yüzde 150'lik yükseliş kaydederek en çok getiri sağlayan yatırım araçlarından biri olan gümüşün 2026 yılında yükselişine devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İngiliz bankacılık devi HSBC, gümüş fiyatı için tahminlerini güncelledi.