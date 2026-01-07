Dev banka açıkladı! Geçen yılın şampiyonu gümüş için yeni tahmin
Geçtiğimiz yıla damgasını vuran değerli metallerde hareketlilik sürerken İngiliz bankacılık devi HSBC, gümüş için fiyat tahminini güncelledi.
Geçen yıl yüzde 150'lik yükseliş kaydederek en çok getiri sağlayan yatırım araçlarından biri olan gümüşün 2026 yılında yükselişine devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İngiliz bankacılık devi HSBC, gümüş fiyatı için tahminlerini güncelledi.
Banka, 2026 yılı için ons başına ortalama gümüş fiyatı tahminini 44,50 dolardan 68,25 dolara yükseltirken, 2027 yılı öngörüsünü ise 40 dolardan 57 dolara çıkardı.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre HSBC analizinde, revizyonun temel gerekçeleri arasında ABD dolarındaki zayıflama ve gümüş piyasasında arz-talep dengesinde oluşan hafif açıklar gösterildi. Bankaya göre gümüş, altın fiyatlarındaki güçlü momentumdan ve küresel belirsizliklerin artırdığı güvenli liman talebinden destek almaya devam ediyor.
Bununla birlikte HSBC, gümüş fiyatlarında oynaklığın sürebileceği uyarısında bulundu. Analizde, mevcut fiyat seviyelerinin zaman zaman “sürdürülebilir olmayan” hareketler gösterebileceği ve dalgalanmaların yatırımcılar açısından risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.