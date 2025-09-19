Dev banka altın fiyatı için hedef yükseltti

Petrolde düşüş beklentisi

Altın için pozitif bir tablo çizen Citi, petrol tarafında ise daha temkinli. Banka, Brent petrol fiyatının 2025 yıl sonunda varil başına 60 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor. Ayrıca, 2026’nın ikinci ve dördüncü çeyreklerinde ortalama fiyatın 62 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.