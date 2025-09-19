Dev banka altın fiyatı için hedef yükseltti
Citi, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası altın fiyatı için yeni tahminini açıkladı.
ABD Merkez Bankası Fed’in 9 ay sonra ilk kez faiz indirimi kararı almasının ardından, küresel piyasalarda gözler altın ve petrol fiyatlarına çevrildi. Bu gelişmelerin ardından ABD merkezli yatırım bankası Citi, yeni fiyat tahminlerini duyurdu.
Altında yeni hedef 3.800 dolar
Citi, altın için üç aylık hedef fiyatını ons başına 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti. Banka, kısa vadede boğa piyasasının devam edeceğini ve yatırımcıların güvenli liman talebinin fiyatları destekleyeceğini öngördü.
Petrolde düşüş beklentisi
Altın için pozitif bir tablo çizen Citi, petrol tarafında ise daha temkinli. Banka, Brent petrol fiyatının 2025 yıl sonunda varil başına 60 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor. Ayrıca, 2026’nın ikinci ve dördüncü çeyreklerinde ortalama fiyatın 62 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.
Deutsche Bank'ın altın tahmini
Deutsche Bank, döviz kurları ve faiz ortamındaki elverişli koşulların etkisiyle gelecek yıl için ortalama altın fiyatı tahminini 3 bin 700 dolar/onsdan 4 bin dolar/onsa yükseltmişti.