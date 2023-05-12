Dev banka altın tahminini değiştirdi
Türkiye 2 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerdeki sert hareketlilik de dikkat çekiyor. Yatırımcının güvenli limanı altın için ise uluslararası bankanın analistleri daha önceki 2023 yılı tahminlerini revize etti.
Avustralya Merkezli ANZ analistleri ons altın için 2023 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.
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Fiyatlardaki aşağı hareketin alım fırsatı yarattığını değerlendiren ANZ analistleri, altın için 2023 sonu tahminlerini 2050 dolar/ons seviyesinden 2100 dolara çıkardılar.
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Dev banka, 2024 ilk çeyrekte altında ons fiyatının jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle 2120 dolara ulaşacağı da öngörüldü.
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Öte yandan banka gümüş fiyatının da 2023 sonunda 26 dolar/ons seviyesine yükselebileceğini duyurdu.
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