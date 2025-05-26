Dev banka geri çekilen altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın, Trump’ın AB’ye yönelik gümrük vergisini ertelemesinin ardından sınırlı bir kayıp yaşadı. Buna göre ons altın yüzde 0,45 kayıpla 3 bin 342 dolardan fiyatlanırken, gram altın ise yüzde 0,17 gerilemeyle 4 bin 196 liradan işlem gördü.