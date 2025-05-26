Dev banka geri çekilen altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı
Mayıs ayında düşüşe geçen altın fiyatları geçen hafta yeniden ibresini yeniden yukarı çevirmişti. ABD Başkanı Trump’ın AB ile yeni bir ticaret anlaşması için 9 Temmuz'u son tarih olarak belirlemesinin doğrudan etkilediği altın fiyatları için dünyanın en büyük bankalarından Citi'nin analistleriyeni tahminlerini açıkladı.
Geçen hafta haftanın son işlem gününde başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatları ve Bitcoin bir anda yükselişe geçmişti.
Piyasalar yeni haftaya da yeni zirvelerle başladı. Dolar kuru 39 TL'nin üzerine yükselip bu seviyede tutunurken, Euro da 45 TL'ye koşuyor. Mayıs ayıyla birlikte düşüşe geçen altın fiyatları ise yeniden ibresini yukarı çevirdi. Mayıs ayının ilk yarısında son 6 ayın en kötü performansını gösteren altın fiyatları kayıplarını telafi etti.
Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın, Trump’ın AB’ye yönelik gümrük vergisini ertelemesinin ardından sınırlı bir kayıp yaşadı. Buna göre ons altın yüzde 0,45 kayıpla 3 bin 342 dolardan fiyatlanırken, gram altın ise yüzde 0,17 gerilemeyle 4 bin 196 liradan işlem gördü.
Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Capital analisti Kyle Rodda, “AB’ye yönelik tarifelerin durdurulmasının ardından piyasada bir tür rahatlama var ve bu da altının zayıflamasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.