Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini

UBS'in yayınladığı notta, "Görünüşe göre çok şey oldu ve henüz şubat ayındayız. Bu duygu muhtemelen 2025'te tüm finans piyasalarında geçerli olsa da, özellikle altın, yılın başlangıcından bu yana sadece 6 hafta içinde benzeri görülmemiş piyasa bozulmaları ve rekor yüksek fiyatlar gördü." ifadeleri kullanıldı.