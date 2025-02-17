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Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini

İsviçre bankası UBS, altın fiyatları için tahminlerini güncelledi. Ocak ayında yayımladığı raporda altının ons fiyatının 2 bin 850 doları görebileceğini tahmin eden banka, ons altının bu seviyeyi aşmasının ardından yeni hedef fiyat verdi.

Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini - Resim: 1

İsviçre bankası UBS altın fiyat tahminini güncelledi. UBS, sarı metalin önümüzdeki yıllarda 3 bin 200 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

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Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini - Resim: 2

Altın, 2025'in başlangıcından bu yana sadece altı hafta içinde rekor seviyelere yükseldi. Altının ons fiyatı 2 bin 942 dolara  yükselirken, gram altın 3 bin 423 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 13'ün üzerinde artış kaydetti. 

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Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini - Resim: 3

Analistler, altın fiyatlarında beklenen yükselişin temel itici güçleri olarak köklü yükseliş duygusuna, yatırımcıların yetersiz yatırımına ve güçlü resmi sektör talebine işaret etti.

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Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini - Resim: 4

UBS'in yayınladığı notta, "Görünüşe göre çok şey oldu ve henüz şubat ayındayız. Bu duygu muhtemelen 2025'te tüm finans piyasalarında geçerli olsa da, özellikle altın, yılın başlangıcından bu yana sadece 6 hafta içinde benzeri görülmemiş piyasa bozulmaları ve rekor yüksek fiyatlar gördü." ifadeleri kullanıldı.

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