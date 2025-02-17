Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini
İsviçre bankası UBS, altın fiyatları için tahminlerini güncelledi. Ocak ayında yayımladığı raporda altının ons fiyatının 2 bin 850 doları görebileceğini tahmin eden banka, ons altının bu seviyeyi aşmasının ardından yeni hedef fiyat verdi.
İsviçre bankası UBS altın fiyat tahminini güncelledi. UBS, sarı metalin önümüzdeki yıllarda 3 bin 200 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.
Altın, 2025'in başlangıcından bu yana sadece altı hafta içinde rekor seviyelere yükseldi. Altının ons fiyatı 2 bin 942 dolara yükselirken, gram altın 3 bin 423 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 13'ün üzerinde artış kaydetti.
Analistler, altın fiyatlarında beklenen yükselişin temel itici güçleri olarak köklü yükseliş duygusuna, yatırımcıların yetersiz yatırımına ve güçlü resmi sektör talebine işaret etti.
UBS'in yayınladığı notta, "Görünüşe göre çok şey oldu ve henüz şubat ayındayız. Bu duygu muhtemelen 2025'te tüm finans piyasalarında geçerli olsa da, özellikle altın, yılın başlangıcından bu yana sadece 6 hafta içinde benzeri görülmemiş piyasa bozulmaları ve rekor yüksek fiyatlar gördü." ifadeleri kullanıldı.