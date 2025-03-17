Dev banka hızlı yükselen altın fiyatları için tahminini güncelledi
İsviçreli banka UBS, rekor serisine devam eden altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi ve enflasyon verisinin ABD büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte güvenli liman varlıklara ilgi artıyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın geçtiğimiz hafta ilk kez 3 bin dolar seviyesini test etti.
Güne 2 bin 984 dolardan başlayan ons altın, 2 bin 994 dolardan işlem görüyor. Gram altın 3 bin 529 liradan, çeyrek altın 5 bin 803 liradan ve cumhuriyet altını 23 bin 232 liradan satılıyor.
UBS'DEN YENİ ALTIN TAHMİNİ
Altındaki hızlı yükseliş sonrası İsviçre bankası UBS, altın fiyatları için tahminlerini güncelledi. Banka bu değişikliğin, altın piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve global ekonomik belirsizliklerden kaynaklandığı bildirildi.
Bankanın 2025 yılı için ons altındaki beklentisinin 3200 dolara yükseltildiği bildirildi.