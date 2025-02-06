Dev banka rekora doymayan altın için tahminini revize etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği küresel ticaret savaşının yarattığı belirsizlik ile birlikte altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Ons altın 2 bin 882 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın ise 3 bin 327 lirayı gördü. Altın fiyatlarında yükseliş sürerken bankacılık devi Citi'den dikkat çeken bir tahmin geldi.