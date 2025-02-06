Dev banka rekora doymayan altın için tahminini revize etti
ABD'li bankacılık devi Citi, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için tahminini güncelledi. Banka, üç aylık ons altın fiyat hedefini 2 bin 800 dolardan 3 bin dolara yükseltti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği küresel ticaret savaşının yarattığı belirsizlik ile birlikte altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Ons altın 2 bin 882 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın ise 3 bin 327 lirayı gördü. Altın fiyatlarında yükseliş sürerken bankacılık devi Citi'den dikkat çeken bir tahmin geldi.
Citi Research, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin yanı sıra güçlü merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek yakın vadeli ve 2025 ortalama altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Banka, üç aylık fiyat hedefini ons başına 2.800 dolardan 3.000 dolara yükseltirken, 2025 ortalama tahminini de ons başına 2.800 dolardan 2.900 dolara çıkardı.
ABD’li bankacılık devi Citi, “Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor” dedi.
Citi, son birkaç yılda küresel altın rezervi alımındaki rekor hıza rağmen, "Resmi sektör altın talebinin 2025-2026 yılları arasında yılda Ikt (1.000 ton) üzerinde güçlü kalmasını bekliyoruz" dedi.