Dev bankadan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatı için tahminini revize etti.
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 354 dolara gerilerken, gram altın 4 bin 387 liradan, çeyrek altın 7 bin 191 liradan ve cumhuriyet altını 29 bin 598 liradan işlem görüyor.
GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN TAHMİNİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken, dev finans kuruluşları tahminlerini güncelledi. Son olarak ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, spot altın fiyatlarının 2025 sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağı yönündeki tahminini korudu.
Citi ise önümüzdeki 3 ay için ons altın tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltmişti.
HSBC, altının güçlü kalacağına dair görüşünü sürdürüyor. Banka, 2025 ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 15 dolardan 3 bin 215 dolara, 2026 tahminini ise 2 bin 915 dolardan 3 bin 125 dolara yükseltti.