  4. Dev bankadan altın için çöküş senaryosu: Balon her an patlayabilir

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte altının spekülatif bir varlık haline geldiğini açıkladı. Bankanın raporunda, ''Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar'' ifadeleri yer aldı.

2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren altın için bu kez düşüş senaryosu gündeme geldi. Bank for International Settlements’a (Uluslararası Ödemeler Bankası / BIS) göre, yatırımcıların artan ilgisi altını geleneksel güvenli liman kalıbından çıkararak daha spekülatif bir varlık haline getirdi.

Kurum, altının hisse senetleriyle eş zamanlı yükselişinin “en az 50 yıldır görülmemiş bir anormallik” olduğunu vurguladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, üç aylık piyasa değerlendirme raporunda şu ifadeyi kullandı:

Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi.

Külçe altın eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değerlendi. Raporda, bu yükselişin bir kısmının “altınla ilgili medyada çıkan abartılı haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisi” ile bağlantılı olduğu belirtildi.

