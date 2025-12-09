Dev bankadan altın için çöküş senaryosu: Balon her an patlayabilir

Bloomberg'de yer alan habere göre, BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, üç aylık piyasa değerlendirme raporunda şu ifadeyi kullandı:

Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi.