Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
Bankacılık devi Citigroup, değerli metaller piyasasına yönelik tahminlerini güncelledi. Banka, ons altın için 5 bin doları işaret etti.
Citigroup, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki belirsizlikleri işaret ederek altın ve gümüş için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Bloomberg News tarafından aktarılan bilgilere göre; Citigroup, 0–3 aylık dönem için altın fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 5.000 dolara, gümüş hedefini ise 62 dolardan 100 dolara yükseltti.
Aralarında ünlü analist Max Layton'ın da bulunduğu Citi ekibi, yatırımcılara gönderdikleri notta, "Yatırım ivmesi güçlü kalmaya devam ediyor. Çok sayıda yükseliş yönlü faktörün yılın ilk çeyreği boyunca etkisini koruması muhtemel." ifadelerini kullandı.
Banka, temel senaryosunda Venezuela, İran ve Ukrayna çevresindeki jeopolitik risklerin yılın ilerleyen dönemlerinde azalmasının, özellikle altın tarafında, korunma amaçlı talep üzerinde baskı yaratabileceğini öngörüyor.