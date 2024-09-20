Dev bankalar faiz tahminlerini güncelledi

GOLDMAN SACHS

Ekonomist Jan Hatzius ve ekibi, kasım ayından başlayarak gelecek yılın Haziran ayına kadar çeyrek puanlık indirimlerin devam edeceğini, nihai faizin ise yüzde 3.25-3.50 aralığında olacağını öngörüyor. Ayrıca, kasım ayında 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyorlar.