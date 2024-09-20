Dev bankalar faiz tahminlerini güncelledi
ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından dev bankaların ekonomistleri tahminlerini güncelledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitti. 0.25 puandan 0.50 puana çıkarak 2022 Mart'ta başlayan faiz artırımı seviyenin 5.5'e çıkmasının ardından 18 Eylül 2024 tarihinde tekrar düşüşe geçti. ABD verilerini ve diğer dünya ekonomilerini izleyen büyük bankalar ilerleyen tarihlerde Fed'in nasıl pozisyon alabileceğini yorumladı.
İşte Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, TD Securities ve Citigroup'un 2024 ve 2025'e dair beklentileri...
BANK OF AMERICA
BofA ekonomistleri Aditya Bhave, Mark Cabana ve Alex Cohen, Fed'in dördüncü çeyrekte 75 baz puan, gelecek yıl ise 125 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Bankaya göre daha derin indirimler kaçınılmaz hale gelecek.
GOLDMAN SACHS
Ekonomist Jan Hatzius ve ekibi, kasım ayından başlayarak gelecek yılın Haziran ayına kadar çeyrek puanlık indirimlerin devam edeceğini, nihai faizin ise yüzde 3.25-3.50 aralığında olacağını öngörüyor. Ayrıca, kasım ayında 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyorlar.