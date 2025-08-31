Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu
Bir süredir yatay seyir izleyen altın yeniden yönünü yukarı çevirdi. Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America gibi bankacılık devleri altının rekor serisine devam edeceğini öngörüyor. İşte altın için son tahminler...
Küresel piyasalarda altın yeniden yönünü yukarı çevirdi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine ilişkin mesajları, Washington’un Hindistan’a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı.
Nisandan bu yana dalgalı seyreden ons altın, kritik direnç seviyelerine yaklaşarak 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Saray’ın ABD Merkez Bankası üzerindeki baskıları ve küresel ticaret gerilimleri, fiyatlardaki yükselişe ivme kazandırdı.
Öne çıkan bir diğer gelişme ise, 1996’dan bu yana ilk kez merkez bankalarının rezervlerinde altının payının (%25) ABD tahvillerini (%20) geride bırakması oldu. Bu tablo, altının küresel finans sisteminde güvenli liman rolünü güçlendirdi.
Uluslararası yatırım bankaları, altın fiyatları için yeni rekor seviyelerin görülebileceğini öngörüyor.