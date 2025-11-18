Dev barajda sadece 20 gün yetecek kadar su kaldı

Su tasarrufu sağlamak için akıllı su sayacı uygulamasına geçildiğini de hatırlatan Vali Kaya, "Özellikle köyler bölgesinde bu sene, ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtik. Su tüketimini yüzde 50 oranında azalttık. Dolayısıyla bunun da çok ciddi bir destek olacağını düşünüyoruz. Ancak Yeşil Körfez Su Birliği, DSİ ile de çalışmalarımız devam ediyor. İstiyoruz ki mevcut suyu en azından aralık ayının ortalarına kadar bu şekilde idare edebilirsek, bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Burada söyleyecek tek şey kalıyor; suyu dikkatli kullanmak. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje, ihale aşamasında geldi. O da tamamlandığında Yalova'da inşallah su probleminden artık bahsetmeyeceğiz. En azından kuraklığın çok yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde, vatandaşlarımızın mutlaka suyu kullanırken birkaç kere düşünmesi gerekiyor" diye konuştu. (DHA)