  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi!

Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi

İspanya'nın Tenerife Adası'nda şiddetli dalganın vurduğu doğal havuzda 4 kişi okyanusa sürüklenerek hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi ise aranıyor.

Kaynak: İHA
Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi - Resim: 1

İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın güney kıyısındaki Los Gigantes tatil beldesinde yer alan doğal kaya havuzuna şiddetli dalga vurdu.

1 / 6
Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi - Resim: 2

Havuzdaki 5 kişi okyanusa sürüklenirken, jet ski ve helikopterlerle arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 

2 / 6
Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi - Resim: 3

Santiago de Teide Belediye Başkanı Emiliano Navarro faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. 

3 / 6
Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi - Resim: 4

Yerel medya, sürüklenen kişilerin havuzda olduğu sırada dalgalı deniz uyarısının yürürlükte olduğunu, havuzun 3 Aralık'tan beri yüzmeye kapalı olduğunu aktardı. 

4 / 6