Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi
İspanya'nın Tenerife Adası'nda şiddetli dalganın vurduğu doğal havuzda 4 kişi okyanusa sürüklenerek hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi ise aranıyor.
Kaynak: İHA
İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın güney kıyısındaki Los Gigantes tatil beldesinde yer alan doğal kaya havuzuna şiddetli dalga vurdu.
Havuzdaki 5 kişi okyanusa sürüklenirken, jet ski ve helikopterlerle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Santiago de Teide Belediye Başkanı Emiliano Navarro faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti.
Yerel medya, sürüklenen kişilerin havuzda olduğu sırada dalgalı deniz uyarısının yürürlükte olduğunu, havuzun 3 Aralık'tan beri yüzmeye kapalı olduğunu aktardı.
