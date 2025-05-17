Dev disko topu yerinden koptu, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Kocaeli'nde bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde tavandaki dev disko topunun yerinden kopun düşmesi sonucu gelin ve 2 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi.
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B.M. ile B.S.’nin kına gecesinde, tavanda bulunan hareketli dev disko topu, yerinden koptu.
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Topun yaklaşık 4 metreden düşmesi sonucu gelin B.S. ve isimleri öğrenilemeyen 2 davetli yaralandı. Salondakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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