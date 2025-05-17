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Dev disko topu yerinden koptu, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nde bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde tavandaki dev disko topunun yerinden kopun düşmesi sonucu gelin ve 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Dev disko topu yerinden koptu, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu - Resim: 1

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi.

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Dev disko topu yerinden koptu, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu - Resim: 2

B.M. ile B.S.’nin kına gecesinde, tavanda bulunan hareketli dev disko topu, yerinden koptu.

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Dev disko topu yerinden koptu, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu - Resim: 3

Topun yaklaşık 4 metreden düşmesi sonucu gelin B.S. ve isimleri öğrenilemeyen 2 davetli yaralandı. Salondakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Dev disko topu yerinden koptu, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu - Resim: 4

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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