  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı

Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı

Denizli'de filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü.

Kaynak: DHA
Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı - Resim: 1

Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

1 / 6
Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı - Resim: 2

Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bölümünü sardı. 

2 / 6
Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

3 / 6
Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı - Resim: 4

Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. (DHA)

4 / 6