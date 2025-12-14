Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı
Denizli'de filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü.
Kaynak: DHA
Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bölümünü sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. (DHA)
