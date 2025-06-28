Dev finans kuruluşu, altın fiyatı için tahminini revize etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, altın fiyatları için tahminlerini güncelledi. Kuruluş, ons altın için 2025 ve 2026 yılı tahminlerini yükseltti.
Altın fiyatları son iki haftadır düşüş eğiliminde. Ons altın yüzde 2.80'lik düşüşle haftayı 3 bin 274 dolar seviyesinde kapattı. Cuma günü gram altın 4 bin 196 lira, çeyrek altın 6 bin 891 lira ve cumhuriyet altını 28 bin 352 liradan satıldı.
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Altında fiyatlarında hareketlilik sürerken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini revize etti.
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Fitch, ons altında fiyat beklentisini 2025 yılı için 2 bin 400 dolardan 2 bin 800 dolara, 2026 yılı için 2 bin 100 dolardan 2 bin 400 dolara yükseltti.
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CITI'DEN YÜZDE 20'LİK DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Citi analistlerine göre, ABD ekonomisinde beklenen daha yüksek büyüme nedeniyle 2025 sonu ve 2026 yılında altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş yaşanabilir.
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