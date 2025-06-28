Dev finans kuruluşu, altın fiyatı için tahminini revize etti

Altın fiyatları son iki haftadır düşüş eğiliminde. Ons altın yüzde 2.80'lik düşüşle haftayı 3 bin 274 dolar seviyesinde kapattı. Cuma günü gram altın 4 bin 196 lira, çeyrek altın 6 bin 891 lira ve cumhuriyet altını 28 bin 352 liradan satıldı.