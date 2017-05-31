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  3. 31 Mayıs 2017 11:15

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Türk Akımı doğalgaz projesinde çalışacak olan dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak Türk Akım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde giriş yapan 382 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Malta bayraklı geminin, Rusya'nın Anapa Limanı'na 2 Haziran'da ulaşması bekleniyor.

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Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı da geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dolayısıyla uluslararası gemi trafiğini çift yönlü askıya aldı.

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Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Geminin döşeyeceği gaz boruları, Karadeniz altından 900 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye'ye ulaşacak.

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