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Dev gemi Marmara Denizi'nde sürüklendi

Marmara Denizi'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen Ro-Ro gemisi, Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Ambarlı Limanına demirletildi.

Dev gemi Marmara Denizi'nde sürüklendi - Resim: 1

Balıkesir Bandırma'daki Çelebi Limanından 68 araç ve yolcusuyla Ambarlı Limanına gitmek için hareket eden 'İstanbul N' isimli 135 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Ro-Ro gemisi 02.30 sıralarında Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası yaptı.

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Dev gemi Marmara Denizi'nde sürüklendi - Resim: 2

İlk müdahalenin gemi mürettebatı tarafından yapılmasının ardından, kaptanın yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü ve KIYEM botları olay yerine sevk edildi.

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Dev gemi Marmara Denizi'nde sürüklendi - Resim: 3

Marmara Adası'na doğru sürüklenen gemi, Kurtarma-2 römorkörü tarafından Ambarlı Limanı'na çekildi. 

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Dev gemi Marmara Denizi'nde sürüklendi - Resim: 4

Sabah saat 08.30 sıralarında Ambarlı Limanı'na güvenli bir şekilde demirletilen gemide herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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