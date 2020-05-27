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  3. 27 Mayıs 2020 10:57

Dev gemi Türkiye'ye geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 30 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Dev gemi Türkiye'ye geliyor

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

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Dev gemi Türkiye'ye geliyor

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 30 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

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Dev gemi Türkiye'ye geliyor

Dev tankerin Çanakkale Boğazı’ndan geçişi esnasında boğazın tek yönlü trafiğe kapatılması planlanıyor.

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Dev gemi Türkiye'ye geliyor

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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