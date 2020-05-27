Dev gemi Türkiye'ye geliyor
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 30 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Malta açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 30 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Dev tankerin Çanakkale Boğazı’ndan geçişi esnasında boğazın tek yönlü trafiğe kapatılması planlanıyor.