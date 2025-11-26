Dev gökdelende yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi...
Kaynak: İHA
Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan çok katlı bir binada yangın çıktı.
1 / 9
Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
2 / 9
İlk belirlemelere göre yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı belirtildi.
3 / 9
İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.
4 / 9