Dev gökdelende yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi...

Kaynak: İHA
Dev gökdelende yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 1

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan çok katlı bir binada yangın çıktı. 

Dev gökdelende yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 2

Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. 

Dev gökdelende yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 3

İlk belirlemelere göre yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı belirtildi. 

Dev gökdelende yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 4

İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.

