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Dev gölün suları çekildi, geriye sadece ölüm kaldı

Mardin’de suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu. Suların çekilmesinin ardından gölet zemininin balık ölüleri tarafından kaplandığı görüldü.

Kaynak: İHA
Dev gölün suları çekildi, geriye sadece ölüm kaldı - Resim: 1

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan gölette kuraklık nedeniyle su çekilince binlerce balık telef oldu.

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Dev gölün suları çekildi, geriye sadece ölüm kaldı - Resim: 2

Mazıdağı ilçesine bağlı Şanlı köyünde bulunan göletin suyu kuraklık nedeniyle çekildi. Suyu çekilen gölette bulunan binlerce balık telef oldu.

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Dev gölün suları çekildi, geriye sadece ölüm kaldı - Resim: 3

Binlerce balığın telef olduğu göletten çok kötü koku geldiğini belirten köy halkı, bir an önce kötü kokuya çözüm bulunmasını talep etti.

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Dev gölün suları çekildi, geriye sadece ölüm kaldı - Resim: 4
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