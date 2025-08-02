Dev gölün suları çekildi, geriye sadece ölüm kaldı
Mardin’de suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu. Suların çekilmesinin ardından gölet zemininin balık ölüleri tarafından kaplandığı görüldü.
Kaynak: İHA
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan gölette kuraklık nedeniyle su çekilince binlerce balık telef oldu.
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Mazıdağı ilçesine bağlı Şanlı köyünde bulunan göletin suyu kuraklık nedeniyle çekildi. Suyu çekilen gölette bulunan binlerce balık telef oldu.
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Binlerce balığın telef olduğu göletten çok kötü koku geldiğini belirten köy halkı, bir an önce kötü kokuya çözüm bulunmasını talep etti.
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