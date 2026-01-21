Dev kayalar evleri kağıt gibi ezdi, duvarları delip geçti! Gören gözlerine inanamadı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları 3 evin üzerine düştü. Olay sırasında evlerden birinde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtulurken evdeki hasar görenleri şoke etti.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki yamaçta heyelan yaşandı.
Şiddetli gürültüyle birlikte yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, dağ yamacına yakın konumdaki 3 evin üzerine yuvarlandı.
Kayaların isabet ettiği evlerden birinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, duvarlar kağıt gibi parçalandı.
Olay esnasında içerde bulunan 5 kişilik aile, gürültüyü fark ederek kendilerini son anda dışarı atmayı başardı.
