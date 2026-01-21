  1. Anasayfa
  4. Dev kayalar evleri kağıt gibi ezdi, duvarları delip geçti! Gören gözlerine inanamadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları 3 evin üzerine düştü. Olay sırasında evlerden birinde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtulurken evdeki hasar görenleri şoke etti.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki yamaçta heyelan yaşandı. 

Şiddetli gürültüyle birlikte yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, dağ yamacına yakın konumdaki 3 evin üzerine yuvarlandı. 

Kayaların isabet ettiği evlerden birinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, duvarlar kağıt gibi parçalandı. 

Olay esnasında içerde bulunan 5 kişilik aile, gürültüyü fark ederek kendilerini son anda dışarı atmayı başardı. 

