Dev kayalar minibüsü ezip geçti; 3 kişi şans eseri kurtuldu

Kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kaya ve araç kaldırma çalışmaları başlattı. Çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.