Dev kayalar minibüsü ezip geçti; 3 kişi şans eseri kurtuldu

Artvin-Borçka kara yolunda seyir halindeki minibüsün üzerine yamaçtan kopan kaya düşmesi sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA
Dev kayalar minibüsü ezip geçti; 3 kişi şans eseri kurtuldu - Resim: 1

Olay, Borçka ilçesi İbrikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yamaçtan kopan dev kaya parçaları, Artvin yönünde giden minibüsün üzerine düştü. Kaya, minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girerken, koltuğun üzerine düştü. Kazanın şiddetiyle minibüs büyük hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Dev kayalar minibüsü ezip geçti; 3 kişi şans eseri kurtuldu - Resim: 2

Minibüste sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu öğrenilirken, olayda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Dev kayalar minibüsü ezip geçti; 3 kişi şans eseri kurtuldu - Resim: 3

Kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kaya ve araç kaldırma çalışmaları başlattı. Çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Dev kayalar minibüsü ezip geçti; 3 kişi şans eseri kurtuldu - Resim: 4
