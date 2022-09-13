Dev konut projesine başvuru tarihi belli oldu - Canlı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesinin tanıtım vesilesiyle bir aradayız. Bu projeye öncülük eden bakanlığımız ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum. Ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de eserlerle buluşturduk. Yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 171 bin konut inşa ettik. Doğal, tarihi mirasımızı korumaya özen gösterdik.