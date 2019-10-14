Dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da demir attı

“ÜLKE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK DEĞERLER KATACAK"



Sarayburnu Limanı Müdürü Akın Demir, dün akşam saatlerinde gelen gemiyle ilgili olarak “Gemilerimizin gelmesiyle ülke ekonomimizin en büyük ayağı olan kruvaziyer gemi sektörünün ülkemize çok büyük değerler katacağının farkındayız. Bu bilinçle turizmimizin güçlenmesi ve ekonomimizin daha iyi yerlere gelmesi için Türkiye'yi kruvaziyer gemiler için uğrak liman haline getirme çabası içerisindeyiz. 11 adet daha kruvaziyer gemimiz gelecek. Kış turizmine de katkıda bulunmuş olacağız. Şu anda limanımızda bulunan gemi bugün ve yarın İstanbul'da olcak. Bu süre içinde tarihi yarımadamızda turizme kaynak sağlayan yerleri gezecekler. İnşallah önümüzdeki senelerde daha çok gemiler gelir ve daha büyük işler başarırız. Açılması planlanan yeni limanlarla da daha çok gemiye hizmet edeceğiz" dedi.