Dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da demir attı
İtalya'dan yola çıkan Bahama Adaları Bandralı ''Seven Seas Voyager'' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demir attı.
İtalya'dan yola çıkan Bahama Adaları Bandralı ultra lüks Seven Seas Voyager kruvaziyer gemisinde 462 mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu bulunuyor. İstanbul'a gelen turistler, gemiden ayrılarak tarihi yarımadayı gezmek üzere liman çıkışında hazır bulunan otobüslere bindi.
“ÜLKE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK DEĞERLER KATACAK"
Sarayburnu Limanı Müdürü Akın Demir, dün akşam saatlerinde gelen gemiyle ilgili olarak “Gemilerimizin gelmesiyle ülke ekonomimizin en büyük ayağı olan kruvaziyer gemi sektörünün ülkemize çok büyük değerler katacağının farkındayız. Bu bilinçle turizmimizin güçlenmesi ve ekonomimizin daha iyi yerlere gelmesi için Türkiye'yi kruvaziyer gemiler için uğrak liman haline getirme çabası içerisindeyiz. 11 adet daha kruvaziyer gemimiz gelecek. Kış turizmine de katkıda bulunmuş olacağız. Şu anda limanımızda bulunan gemi bugün ve yarın İstanbul'da olcak. Bu süre içinde tarihi yarımadamızda turizme kaynak sağlayan yerleri gezecekler. İnşallah önümüzdeki senelerde daha çok gemiler gelir ve daha büyük işler başarırız. Açılması planlanan yeni limanlarla da daha çok gemiye hizmet edeceğiz" dedi.
Dün akşam saatlerinde gelen ve bugün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'ndan ayrılacak olan gemi, bugün Çanakkale Bozcaada'da duraklayarak Yunanistan Pire'de seferine son verecek.