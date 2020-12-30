Dev obruğun üzerinden geçen yol taşınıyor

Bölgede 505 obruğun olduğunu belirleyen Prof. Dr. Eren ve ekibi, uydu görüntülerini incelediklerinde ilçe merkezinin 26 kilometre kuzeybatısında Büyük Çıralı Yaylası ile Acıkuyu arasında yüzey yarıkları tespit etti. Arazide yapılan incelemelerde genişliği yer yer 10 metre, derinliği 8-10 metre arasındaki yarıklar incelendi. Yapılan incelemeler sonunda dairesel yarıkların 630 metre çapındaki obruğa ait olduğu belirlendi.

