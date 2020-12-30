Dev obruğun üzerinden geçen yol taşınıyor
Konya'nın Karapınar ilçesindeki 630 metre çapındaki obruğun üzerinden geçen yolun güzergahı değiştiriliyor. Karapınar Belediyesi, obruğun etrafından geçirmeyi planladığı yeni yolun yapımı için çalışmalara başladı.
Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren ve beraberindeki Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Parlar, Araştırma Görevlisi Berkant Coşkuner ile Karapınar ilçesindeki obruklarla ilgili araştırma çalışması başlattı.
Bölgede 505 obruğun olduğunu belirleyen Prof. Dr. Eren ve ekibi, uydu görüntülerini incelediklerinde ilçe merkezinin 26 kilometre kuzeybatısında Büyük Çıralı Yaylası ile Acıkuyu arasında yüzey yarıkları tespit etti. Arazide yapılan incelemelerde genişliği yer yer 10 metre, derinliği 8-10 metre arasındaki yarıklar incelendi. Yapılan incelemeler sonunda dairesel yarıkların 630 metre çapındaki obruğa ait olduğu belirlendi.
Dev obruğun üzerinden ise Karapınar'ı, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlayan yol geçiyor. Yol, o bölgedeki yaylalarda oturanlar ile turisttik öneme sahip obrukları ziyarete gelenler tarafından kullanılıyor.
DEV OBRUĞUN ÜZERİNDEKİ YOL TAŞINIYOR
Perşembe günü 630 metre çapındaki dev obruğu ve obruğun üzerinden de yolun geçtiğini duyurmasının ardından Karapınar Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, obruğun etrafından geçirmeyi planladığı yolun yapımı için çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara başladı.