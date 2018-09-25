Dev proje 2020'de bitecek ! Günde 80 bin ton...
Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı çalışmalarında, günlük 80 bin ton taş denize dökülüyor.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarda, 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisiyle getirilen günlük 80 bin ton taş denize dökülüyor. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı, denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 29 Ekim 2020 yılında tamamlanacak ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, "Bir hedef verildi ve bugünkü duruma bakıldığında bu hedefe ulaşacağız. 29 Ekim 2020'de Rize'ye ilk uçak inecek. Bir sorun gözükmüyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2'nci hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor.
Günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinde günlük 80 bin ton taş dolgu denize dökülüyor. Havalimanı altyapı çalışmalarının yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacağı belirtildi.
VALİ: 29 EKİM 2020'DE İLK UÇAK İNECEK
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Günlük 80 bin ton dolayında dolgu malzemesinin denize döküldüğünü kaydeden Vali Bektaş, "Giderek süreç hızlanıyor. Bir hedef verildi ve bugünkü duruma bakıldığında bu hedefe ulaşacağız. 29 Ekim 2020'de Rize'ye ilk uçak inecek. Şu an için bir sorun gözükmüyor. Kara yoluna çıkmadan tünelin üzerinden geçilerek taş ocağından alınan malzeme havalimanı dolgusuna dökülüyor. Bu projede bizi rahatlatan bir durum. Taş kamyonlarının kara yoluna çıkmadan dolguya malzemeyi dökmesi trafik olarak doğabilecek bir sıkıntıyı da önlemiş oldu. Taş ocağında alınan malzeme konusunda ise herhangi bir problem yok. Belirlenen taş ocaklarından malzeme alımı sürüyor. Havalimanın resmi bitiş tarihi 18 Ocak 2022 olmasına rağmen biz 15 ay önce bitirme iddiasını öne sürerek açılış tarihini 29 Ekim 2020 olarak belirledik" dedi.