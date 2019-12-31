Dev projede son durum ! Yüksekliği 110 metreye ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine Ağustos'ta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayaklarının yüksekliği son olarak 110 metre yüksekliğe ulaştı. Gelibolu ve Lapseki yakasındaki keson üzerlerine 11'inci bloklar yerleştirildi. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor.