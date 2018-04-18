Dev projeden ilk görüntüler ! Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ederken, Lapseki ilçesinde arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, köprünün ayaklarının oturacağı alanda da denize kazıkların çakılması çalışmaları sürüyor. Kazık çakım çalışmaları deniz üzerinden ilk kez görüntülendi. Lapseki ilçesinde ise özellikle inşaat sektöründe patlama yaşanırken, arsa ve konut fiyatları yaklaşık dört kart arttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart 2017'de atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılması planlanan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen denize ilk kazık çakım çalışmalarının başlangıcında yaptığı konuşmada köprünün 1,5 yıl geri alınarak 18 Mart 2022 tarihinde açılacağı müjdesini vermesinin ardından çalışmalar 24 saat esasına uygun devam ediyor.
Asya'yı Avrupa'ya denizden bağlayan altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.