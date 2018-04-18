Dev projeden ilk görüntüler ! Arsa ve konut fiyatları 4 kat arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart 2017'de atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılması planlanan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen denize ilk kazık çakım çalışmalarının başlangıcında yaptığı konuşmada köprünün 1,5 yıl geri alınarak 18 Mart 2022 tarihinde açılacağı müjdesini vermesinin ardından çalışmalar 24 saat esasına uygun devam ediyor.



