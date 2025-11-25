Dev yanardağ binlerce yıl sonra yeniden faaliyete geçti

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda Eritre sınırına yakın bir noktada yer alan Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi Yanardağı’nda yaklaşık 12 bin yıl sonra ilk patlama meydana geldi. Patlamada can ve mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgedeki birçok köyün külle kaplandığını ifade ederek, yanardağın püskürttüğü duman ve kül bulutunun Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'a doğru ilerlediğini ifade etti.