Dev yanardağ patladı: Tahliyeler başladı, okullar tatil edildi, yollar kapandı
Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 500'den fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Kaynak: DHA
Guatemala'nın başkenti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu.
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Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
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Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu.
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Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.
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