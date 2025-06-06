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Dev yanardağ patladı: Tahliyeler başladı, okullar tatil edildi, yollar kapandı

Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 500'den fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: DHA
Dev yanardağ patladı: Tahliyeler başladı, okullar tatil edildi, yollar kapandı - Resim: 1

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu. 

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Dev yanardağ patladı: Tahliyeler başladı, okullar tatil edildi, yollar kapandı - Resim: 2

Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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Dev yanardağ patladı: Tahliyeler başladı, okullar tatil edildi, yollar kapandı - Resim: 3

Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu.

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Dev yanardağ patladı: Tahliyeler başladı, okullar tatil edildi, yollar kapandı - Resim: 4

Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.

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