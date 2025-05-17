Dev yatırım bankası JPMorgan analistleri açıkladı: Altın mı, Bitcoin mi?
ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, yatırımcıların akılındaki "2025 yılında rekor üstüne rekor kıran ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın mı yoksa uzun süredir altının gölgesinde kalan Bitcoin mi" sorusuna yanıt verdi...
Yatırım araçlarının performansı incelendiğinde yılın ilk döneminde altın yükselirken Bitcoin geride kalmıştı.
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Son üç haftada ise tablo tersine döndü. 22 Nisan’dan bu yana altın yüzde 8’e yakın gerilerken, Bitcoin yüzde 18 kazanç sağladı.
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Bu değişim yatırımcı yönelimlerine de yansıdı. Son haftalarda altın ETF’lerinden çıkışlar olurken spot Bitcoin ve kripto fonlarına güçlü girişler görüldü.
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Vadeli işlemlerde de altına olan ilgi azalırken Bitcoin pozisyonlarında artış yaşandı.
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