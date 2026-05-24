Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik güzergahta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Üstyapı işlerinde sona yaklaştık. Osmaneli-Bursa arasındaki kesimi bu yılın ikinci yarısında, Bursa’dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. (DHA)