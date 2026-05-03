Dev yük gemisi İstanbul Boğazı’nın ortasında arızalandı! Boğaz trafiği durdu!
İstanbul Boğazı'nda korkutan dakika! 185 metrelik Panama bayraklı 'Zaltron' isimli kuru yük gemisi, Galatasaray Adası önlerinde makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenlik amacıyla Boğaz trafiğini çift yönlü trafiğe kapattı. K
İstanbul Boğazı’nın en dar noktalarından biri olan Kuruçeşme ve Galatasaray Adası açıklarında, deniz trafiğini felç eden bir makine arızası meydana geldi. 185 metre uzunluğundaki Panama bayraklı dev kuru yük gemisi 'Zaltron', geçişi sırasında motor arızası yaparak akıntıda sürüklendi.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Bölgeye ivedilikle sevk edilen KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 römorkörleri, akıntıya karşı savunmasız kalan gemiyi kontrol altına almak için operasyon başlattı.
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, seyir güvenliğini tehlikeye atmamak adına İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin geçici olarak ve çift yönlü şekilde askıya alındığı bildirildi. Kuruçeşme önlerinde demirlenen geminin güvenli bir bölgeye çekilmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.
Özellikle akıntının yoğun olduğu Galatasaray Adası bölgesinde yaşanan bu arıza, olası bir yalı veya kıyı kazası riskine karşı sahil güvenlik birimlerini de harekete geçirdi.