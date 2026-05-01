Dev yük gemisi Karasu'da karaya oturdu! Fırtınada nefes kesen kurtarma operasyonu
Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında fırtınaya yakalanan yabancı bandıralı bir yük gemisi, sürüklenerek karaya oturdu. Gemide mahsur kalan 8 mürettebatın tahliyesi için Sahil Güvenlik ekipleri nefes kesen bir operasyon başlattı. Gemideki mürettabatın tamamı kurtarıldı.
Karadeniz’de etkili olan fırtına ve dev dalgalar, Sakarya'nın Karasu ilçesinde deniz kazasına yol açtı. Kontrolden çıkan yabancı bandıralı bir gemi, kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu.
Karasu açıklarında seyir halindeyken şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşullarıyla mücadele eden gemi, motor arızası veya akıntı nedeniyle kontrolünü kaybederek kıyıya sürüklendi. Dalgaların etkisiyle kumsala yakın bir noktada kuma oturan gemiden yapılan yardım çağrısı üzerine ekipler teyakkuza geçti.
Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Gemide bulunan 8 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Ancak denizdeki dalga boyunun yüksek olması ve geminin konumu nedeniyle denizden tahliyenin riskli olduğu değerlendirildi.
Mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmaması için Sahil Güvenlik tarafından bölgeye arama-kurtarma helikopteri talep edildiği öğrenildi.