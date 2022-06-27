Devasa boyutta: Uzay-zamanı büken ve ışığı kıran galaksi kümesi keşfedildi

NTV'de yer alan habere göre fotoğraftaki ışık çizgileri yıldız kayması gibi görünüyor. Aslında onlar uzaktaki galaksilere işaret ediyor. Galaksi kümesinin ağırlığı o kadar fazla ki içerisinden geçen ışığı bir büyüteç gibi büküp yeniden dağıtabiliyor. Uzay ve zamanı çarpıtan bu ağırlık nedeniyle çizgi halindeki ışık aslında aynı galaksinin farklı zamanlardan görüntüsünün birleşmiş hali. Yerçekimsel merceklenme adı verilen bu fenomen astronomi fotoğrafçılığında yaygın olarak kullanılıyor. Eğer ışık kaynağı yeterince yakınsa ve lens görevi gören yerçekimsel kütle yeterince ağırsa aynı ışık kaynağına ait birden fazla fotoğraf görmek mümkün. (Fotoğraf: Temsili)