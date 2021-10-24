Devlerin testi için adres artık Türkiye!

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ RÜZGEM Müdürü Prof. Dr. Oğuz Uzol, bu rüzgar tünelinde farklı sektörlerin rüzgar test ihtiyaçlarına yönelik endüstriyel testler yaptıklarını belirterek, "Bu endüstriyel testler kapsamında hem savunma sanayii firmalarına hem inşaat sektöründen firmalara hem de enerji sektöründen firmalara testler yapıyoruz.