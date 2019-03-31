Devlet Bahçeli oyunu kullandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı. Bahçeli, bir gazetecinin "Bağlı bulunduğunuz ilçede ilk kez MHP dışında başka bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna, "Ben Cumhur İttifakı'na oy verdim" diye yanıt verdi.
Basın mensuplara açıklamalarda bulunan Bahçeli, "2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçimlerinin milletimize bütün siyasi partilere hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Yoğun bir çalışmanın ardından bütün siyasi kuruluşlar ellerinden gelen çabayı gösterdiler" açıklamasında bulundu.
Bir basın mensubunun "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna Bahçeli "Cumhur İttifakı'na oy verdim" yanıtını verdi.