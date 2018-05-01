Devlet Bahçeli'nin yeni bir arabası daha oldu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Bahçeli’nin klasik araba koleksiyonunun 11, parçası olan otomobil bir Mercedes oldu. MHP lideri Bahçeli yeni otomobilini göstermedi ancak şöyle tarif etti: "Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999..." Bahçeli'nin koleksiyonundaki klasik otomobiller 1973-74 modeller ve genel merkezin garajında duruyor...
KİBAR DURUŞLU KLASİK MERCEDES... MHP lideri Bahçeli, gazetecilerle yaptığı sohbette klasik otomobilleriyle ilgili bir moru üzerine yeni bir araç daha satın aldığını söyledi. “Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999." diyen Bahçeli, "Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor." dedi.
AHESTE GİDİNCE TOZ ATILMIYOR... "Cumartesi, pazar fırsat buldukça dolaşıyoruz. Ferdi Tayfur’u çalıyoruz" diyen Bahçeli, "Aheste gidince de toz atılmıyor. Arabalar genel merkezin garajında duruyor. 1973-74 modeller" dedi.
İLGİLENDİĞİ ARACIN FİYATI YÜKSELİYOR... Arabaları nasıl bulduğunu da anlatan Bahçeli şöyle konuştu: "Sonuncuyu İstanbul’dan aldım. Tek kapalı spor araba. O tür arabalar İstanbul’da oluyor. Adam usanmış satayım da nasıl satayım derdinde. ‘Bir tane araba var Sayın Bahçeli görse nasıl olur’ diyenler oluyor. Piyasayı yükseltiyoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz parayı öderken söylüyoruz. İlgilenen arkadaşlar var takip ediyorlar.”