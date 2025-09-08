Devlet desteği sayesinde hayallerine kavuşup 30 yaşında kendi işinin patronu oldu

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 2023 yılında mezun olan Aybike Öz, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra kendi işletmesini kurmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda annesinin memleketi Sultandağı'nda potansiyel olduğunu gören Aybike Öz, burada hayvancılık yapmak için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve devlet bankasından aldığı desteklemelerle bu yıl ocak ayında Sultandağı'nda kendisine ağıl kuran Aybike Öz, 40 gebe koyunla başladığı işinde hayvan sayısını 110'a yükseltti. 85'i asaf türü, 25'i Anadolu merinosu koyunlarından günlük 60 litre süt üretebilecek kapasiteye ulaşan Aybike Öz, yaptığı yatırımla hem genç girişimcilere örnek oldu hem de bölge halkının küçükbaş hayvan eti ve sütüne olan ön yargısını yıkmayı başardı. 1 milyon 400 bin lira sermayeyle işe başlayan Aybike Öz, yüzde 50 destekle sermayesinin yarısını da geri aldı.