Devlet hastanesinde ''cinsiyet'' skandalı! Ailesi şikayetçi oldu

'HASTANEDEKİ HATA NEDENİYLE KIZ OLARAK KAYDEDİLMİŞ'

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan A.A., ambulansta doğumunun gerçekleştiğini ifade ederek sonrasında yapılan bir hatadan dolayı oğlu Mert Asaf'ın kız olarak kaydedildiğini söyledi. A., “3 Mayıs 2025’te ambulansta doğum yaptım. Daha sonra bizi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ettiler. Eşim doğum raporunu almadan nüfus müdürlüğüne gidip kimlik çıkardı. Hastanedeki hata nedeniyle bebeğimin cinsiyeti kız olarak kaydedilmiş. Kimse fark etmedi. Oysa benim bebeğim erkek. Adını Mert Asaf koyduk. Daha sonra durumu fark edip şikâyetçi olduk” dedi.