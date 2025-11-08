Devlet hastanesinde eşi benzeri görülmemiş skandal... Bir de utanmadan ''geçmiş olsun'' dediler
İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği'ne başvuran bir kadın, iddiaya göre MR cihazında tam bir saat boyunca unutuldu. Cihazın içinde dakikalarca mahsur kalan kadın, yaşadığı korku dolu anların ardından hastane personelinden yalnızca "Geçmiş olsun" yanıtını aldı.
İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi E.A., dün Tire Devlet Hastanesine baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği'ne başvurdu. Doktor muayenesinin ardından E.A.'e aynı gün için MR randevusu verildi. Saat 11.45'te cihaza alınan E.A.'e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen E.A. cihazın içinde kaldı.
Cihazda fenalaşan E.A., unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı. E.A., kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı.MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan E.A., "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan E.A., ardından hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine E.A. evine gönderildi.
Yaşadığı travmayı atlatamayan E.A., bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek şunları söyledi: "Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim."
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.