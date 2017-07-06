Devlet hastanesinde vahim iddialar

Habertürk'ün haberine göre Bartın Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelip 6 ay sonra hayatını kaybeden Hazal bebeğin annesi Songül Ö., yaşadıklarını şöyle anlattı: “2 Ağustos 2014’te hastaneye gittik. Testler yapıldı. Her şeyin normal olduğu söylendi. Normal doğum için bekletildim. Bu nedenle de gerekli hiçbir kontrol yapılmadı. Akşam acil sezaryene alındım. Hazal’ın doğum öncesi bekleme nedeniyle oksijensiz kaldığı için ağır beyin hasarı olduğu ortaya çıktı. Solunum cihazına bağlandı. Dr. A.K. gerekli görmediği için solunum cihazını kapattı. Başka bir hastaneye sevk edildi. Hemen solunum cihazına bağladı. 6 ay sonra hayatını kaybetti.”



