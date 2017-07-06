Devlet hastanesinde vahim iddialar
Bartın Devlet Hastanesi’nde doktor hatası nedeniyle 1 bebeğin öldüğü, 7 bebeğin ise sakat kaldığı iddia edildi.
Bartın’da devlet hastanesinde gerçekleşen doğumlara ilişkin korkunç iddia adliyeye taşındı. Doktor hatası nedeniyle 2013-2017 yılları arasında 1 bebeğin öldüğünü, 7’sinin ise sakat kaldığını öne süren aileler, yaşadıklarını anlattı.
Habertürk
Habertürk'ün haberine göre Bartın Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelip 6 ay sonra hayatını kaybeden Hazal bebeğin annesi Songül Ö., yaşadıklarını şöyle anlattı: “2 Ağustos 2014’te hastaneye gittik. Testler yapıldı. Her şeyin normal olduğu söylendi. Normal doğum için bekletildim. Bu nedenle de gerekli hiçbir kontrol yapılmadı. Akşam acil sezaryene alındım. Hazal’ın doğum öncesi bekleme nedeniyle oksijensiz kaldığı için ağır beyin hasarı olduğu ortaya çıktı. Solunum cihazına bağlandı. Dr. A.K. gerekli görmediği için solunum cihazını kapattı. Başka bir hastaneye sevk edildi. Hemen solunum cihazına bağladı. 6 ay sonra hayatını kaybetti.”
14 Ekim 2016’da Bartın Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen ve kol felci olan M.’nin babası Muhammed K. ise şunları söyledi: “Doğumdan 9 gün önce hastaneye gittik. Eşimin sancısı olmamasına rağmen 3 gün doğumhanede tutuldu. Doktor talimatıyla suni sancı verildi. Ebe ve temizlikçiler karnına baskı yaparak zorla doğurtmaya çalıştı. Bebeğimiz yara-bere içinde doğdu. Kilosu farklı yazıldı. Öyle olmadığı halde belgelere doğumu Doktor Ö.V.A.’nın yaptırdığı yazıldı. Oğlum 4 kez ameliyat oldu. Yüzde 60 engelli kaldı.”
‘DOĞUMDA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ’
Derya A., 4 Ağustos 2013’te Ö. bebeği dünyaya getirdi. Suni sancıyla doğuma alınan Anne A., “Normal doğuma zorladılar. Doktor defalarca karnıma bastırdı. Temizlikçi, hemşire yardıma geldi. Bebek mosmordu, ağlamıyordu. ‘Yorgun düşmüş, durumu iyi’ denildi. Vakumla çekildiği için beyin kanaması geçirdi. Başka bir hastanede sağ kolunda zedelenme olduğu söylendi. Ameliyat edildi. Hâlâ kolunu kıpırdatamıyor” diye konuştu.
‘KORKU FİLMİ GİBİYDİ’
Nazmiye A. ise 20 Ekim 2015’te bebeği N.’yi dünyaya getirdi: “Normal doğum yapmam yasaktı. Zorla doğuma alındım. Taburcu olduktan 3 gün sonra bebeğimin kolunun hareketsiz olduğunu fark ettim. Hâlâ fizik tedavi görüyor. Yüzde 21 engelli raporu var” dedi.
% 49 ENGELLİ RAPORU
26 Mayıs 2016’da dünyaya gelen C. Ü. de yüzde 49 engelli kaldı. Anne Meltem Ü. “Doğumda ebe ve temizlik görevlisi vardı” dedi.