Devlet hastanesindeki kanlı yasak aşk skandalında ifadeler ortaya çıktı
Karaman Devlet Hastanesi'nin müdürünün av tüfeğiyle vurulduğu olayda hastane müdürünün saldırganın hastanede hemşire olarak görev yapan eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Eşinin ifadesi ortaya çıktı...
Kaynak: DHA / İHA
Karaman'da hastane müdürü Ş.D.'yi (45) eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla tüfekle yaralayıp, tutuklanan S.Y.’nin (27) eşi H.Y.’nin de ifadesi ortaya çıktı.
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Ev hapsi verilen H.Y.’nin ifadesinde, “Ş.D. ile aramızda cinsel ve duygusal bir birliktelik yoktu. Eşim beni yanlış anladı. Önce beni dövdü, Ş.D.'yi zorla eve çağırttı” dediği öğrenildi.
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Olay, 30 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi.
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İş makinesi operatörü S.Y., evinin önünde Ş.D.'yi tüfekle sol bacağından vurdu. S.Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi.
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