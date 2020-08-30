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  3. 30 Ağustos 2020 17:25

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmaya...

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. 

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Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Heyettekilerin maske takarak, koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 

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Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti:

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Devletin zirvesi Anıtkabir'de

"Aziz Atatürk; bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferin 98'inci yıl dönümünde zatı alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 

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