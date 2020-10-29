Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
''İÇERİDEN VE DIŞARIDAN GELEN SALDIRILAR MÜCADELE AZMİMİZİ GÜÇLENDİRMEKTE''
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
''Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zat-ı alinizi, Kuruluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.