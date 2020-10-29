Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda

''İÇERİDEN VE DIŞARIDAN GELEN SALDIRILAR MÜCADELE AZMİMİZİ GÜÇLENDİRMEKTE''



Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



''Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zat-ı alinizi, Kuruluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.