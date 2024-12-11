Devrik lider Esad'ın kardeşine ait malikaneden dikkat çeken görüntüler
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam'daki malikanesi görüntülendi. Evde devasa bir tünel kompleksi bulundu.
Kaynak: AA
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi.
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Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu.
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Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.
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ESAD AİLESİ MOSKOVA'DA
Suriyeli muhalifler, pazar günü başkent Şam'ı ele geçirdi.
Bu gelişme, 13 yıllık iç savaş ve Esad ailesinin 50 yılı aşkın süredir devam eden yönetimini sonlandırarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasını sağladı.
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