Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar
Şanlıurfa'da bir halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen otobüsteki yolcular camları kırarak araçtan çıktı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine yolcu taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen halk otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
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Yan yatarak devrilen otobüsteki 15 yolcu, camları tekmeyle kırarak, dışarı çıktı.
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Yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan bazı yolcular ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
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