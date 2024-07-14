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Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar

Şanlıurfa'da bir halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen otobüsteki yolcular camları kırarak araçtan çıktı.

Kaynak: DHA
Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar - Resim: 1

Kaza, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine yolcu taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen halk otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. 

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Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar - Resim: 2

Yan yatarak devrilen otobüsteki 15 yolcu, camları tekmeyle kırarak, dışarı çıktı. 

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Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar - Resim: 3

Yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan bazı yolcular ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar - Resim: 4

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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